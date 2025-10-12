БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекционерът на Сърбия Драган Стойкович подаде оставка след поражението от Албания в световните квалификации

Сърбия е на трето място в класирането на група К със седем точки, Англия е на първо място с 15, а Албания е втора с 11, но има мач повече.

Селекционерът на Сърбия Драган Стойкович подаде оставка след домакинската загуба с 0:1 от Албания в квалификациите за световното първенство по футбол.

Стойкович, който пое поста през 2021 година, изведе Сърбия до Мондиал 2022 в Катар.

Отборът загуби с 0:5 от Англия през септември, преди да последва домакинското поражение в събота.

"Говорих с президента и с генералния секретар и подадох оставка. Лично аз не очаквах тази загуба. Аз съм човек, който поема пълна отговорност и е единствено отговорен", каза сърбинът пред медиите.

Сърбия е на трето място в класирането на група К със седем точки, Англия е на първо място с 15, а Албания е втора с 11, но има мач повече.

Отборът на Томас Тухел може да си осигури място на Мондиала догодина с победа в Латвия във вторник.

