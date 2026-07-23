БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Чете се за: 01:52 мин.
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на...
Чете се за: 01:12 мин.
Домашен любимец по неволя: Ранен щъркел има нужда от...
Чете се за: 02:52 мин.
Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов, най-тежкото е...
Чете се за: 01:37 мин.
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции...
Чете се за: 02:12 мин.
Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните...
Чете се за: 02:10 мин.
Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
Чете се за: 00:40 мин.
"Видимо е добре, щастливи сме" – разказ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Селекционерът на Япония остава начело до края на Купата на Азия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

След това той ще бъде земенен на поста.

Селекционерът на Япония остава начело до края на Купата на Азия
Слушай новината

Хаджиме Мориясу ще остане начело на националния отбор на Япония до края Купата на Азия през следващата година и ще бъде заменен от Го Ойва след турнира, съобщиха от футболната федерация на страната, цитирани от агенция Ройтерс.

Мориясу, който е селекционер на "самураите" от 2018 година, изведе тима до 1/16-финалите на Световното първенство през миналия месец, където японците отстъпиха на Бразилия след допуснат гол в последната минута, а през 2022 година в Катар отпаднаха на осминафиналите от Хърватия след изпълнение на дузпи.

Го Ойва към момента води националната селекция на страната за младежи до 21 години и ще замени Мориясу през февруари, когато свърши континенталният шампионат на Азия.

"Ойва ще заеме поста на мениджър на "самураите" в стремежа им към класиране за Световното първенство през 2030 година", написаха от Японската футболна федерация.

Преди да дойде този момент, обаче, 54-годишният специалист ще бъде отговорен за подготовката на отбора до 21 години за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а.

#Го Ойва #Купа на Азия по футбол 2027 година #Хаджиме Мориясу #Национален отбор на Япония по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан
1
След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът...
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
2
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
4
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
Левски пусна кръв на Университатя в първия дуел от Шампионската лига
5
Левски пусна кръв на Университатя в първия дуел от Шампионската лига
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
6
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
5
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
6
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...

Още от: Футбол

Челси прати Алехандро Гарначо в Астън Вила
Челси прати Алехандро Гарначо в Астън Вила
Нотингам се сдоби с национал на Австрия Нотингам се сдоби с национал на Австрия
Чете се за: 01:47 мин.
Сдружение "Ангели на пътя" и Славия обявиха събраната сума от мача в памет на Мишо и Боби Сдружение "Ангели на пътя" и Славия обявиха събраната сума от мача в памет на Мишо и Боби
Чете се за: 01:20 мин.
Арсенал обяви привличането на Христос Цолис Арсенал обяви привличането на Христос Цолис
Чете се за: 00:37 мин.
Челси се подсили с атакуващ халф Челси се подсили с атакуващ халф
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът на Норвежкия футболен съюз пусна жалба срещу ФИФА Президентът на Норвежкия футболен съюз пусна жалба срещу ФИФА
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа затвори главен път Е-79 в района на симитлийското село Черниче
Тежка катастрофа затвори главен път Е-79 в района на симитлийското...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Катастрофа на АМ „Тракия“: Бус скъса мантинелата след удар с кола Катастрофа на АМ „Тракия“: Бус скъса мантинелата след удар с кола
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Властта се срещна с „Райнметал“: България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС Властта се срещна с „Райнметал“: България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО) Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Цената на петрола премина психологическата граница от 100 долара за...
Чете се за: 00:22 мин.
По света
След близо месец в неизвестност: Как е открита 11-годишната...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в...
Чете се за: 01:32 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ