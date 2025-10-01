Селена Гомес и Бени Бланко – любов, запечатана с „Да“

В слънчева Санта Барбара, сред уханни цветя и морски бриз, Селена Гомес и Бени Бланко казаха своето дългоочаквано „Да“. Сватбата, състояла се на 27 септември 2025 г., беше повече от церемония – беше празник на любовта, доверие и нежност, които двамата излъчват от първия ден на връзката си.

Селена сияеше в рокля, създадена специално за нея от Ralph Lauren – елегантна, изчистена, с фини флорални мотиви и деликатен открит гръб. Визията ѝ бе допълнена от блестящи диаманти. До нея Бени изглеждаше щастлив и спокоен в класически смокинг.

На церемонията присъстваха близо 180 гости – сред тях Тейлър Суифт, Ед Шийран и актьорите от „Only Murders in the Building“. И въпреки звездния блясък, атмосферата остана топла и интимна – всеки детайл беше създаден, за да отрази тяхната връзка, а не шумната слава.

Любовната история на Селена и Бени започна през 2023 г. – бавно, искрено, далеч от прожекторите. Година по-късно двамата обявиха годежа си, а сега вече споделят ново начало. „Няма да променя фамилията си – защото той прие мен такава, каквато съм“, каза Селена преди време, а думите ѝ прозвучаха още по-силно в деня на сватбата.

Сватбата не беше просто официалност, а символ на един живот, изграден върху приятелство, подкрепа и вдъхновение. И ако музиката на Бени и гласът на Селена досега са вълнували милиони, то тяхната любовна история обещава да вдъхновява още повече.

Снимки: @selenagomez, Instagram