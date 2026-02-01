Сен-Максимен напусна Клуб Америка след расистки атаки срещу децата му

Френският футболист Алан Сен-Максимен вече не е част от Клуб Америка. Мексиканският клуб обяви раздялата си с 28-годишното крило само дни след като самият играч разкри, че децата му са станали обект на расистки атаки.

Бившият футболист на Нюкасъл подписа двугодишен договор с един от грандовете в Лига MX през август миналата година, но записа едва 15 мача с екипа на "орлите“, преди да вземе решението да напусне.

Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin.



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! pic.twitter.com/meCBNFOTzD — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

От Клуб Америка излязоха с официална позиция, в която изразиха подкрепата си към Сен-Максимен и семейството му, без да навлизат в конкретни детайли около случилото се.

"Категорично осъждаме всеки акт на дискриминация и/или насилие, който нарушава човешкото достойнство – както на терена, така и извън него. Изразяваме пълната си солидарност с Алан Сен-Максимен и неговото семейство“, се казва в изявлението на клуба.

Самият футболист използва социалните мрежи, за да обясни причините за решението си, като подчерта, че няма да толерира посегателства срещу близките си.

"Проблемът не е цветът на кожата, а цветът на мислите. Могат да атакуват мен – това не е проблем. Но има едно нещо, което никога няма да приема, и това е да нападат децата ми. Тяхната защита е мой приоритет“, написа Сен-Максимен.

Треньорът на Клуб Америка Андре Жардин определи раздялата като „голяма загуба“ за отбора.

"Жалко е да загубим играч от такъв калибър. Той има качествата да играе във всяко първенство в света. Преместването от Европа в Мексико беше голяма промяна за него“, заяви бразилският специалист.

Бъдещето на Алан Сен-Максимен предстои да бъде уточнено, но самият футболист даде ясно да се разбере, че сигурността и спокойствието на семейството му стоят над всичко останало.