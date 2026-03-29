Сена Агиус триумфира в Голямата награда на САЩ в Мото 2

Австралиецът Сена Агиус от тима на Ликуи Моли постигна първата си победа за сезон 2026 в Мото 2. На "Пистата на Америките" в Остин, щата Тексас, той триумфира в състезанието за Голямата награда на САЩ с време от 21 минути и 10.744 секунди.

Надпреварата трябваше да се проведе в 16 обиколки, но бе съкратено до едва 10, след като още в първата обиколка имаше масово падане. На завой номер 11 цели седем пилоти загубиха контрол над машините си и това доведе до "червени флагове" и спиране на надпреварата за около половин час, преди тя все пак да бъде рестартирана.

Още в началото Агиус се озова на втората позиция, а в третата обиколка той изпревари стартиралия от полпозишън белгиец Бари Балтус (Редс Фантик) и пое водачеството. Мястото му на върха обаче бе оспорено от италианеца Челестино Виети (СпийдРС) и в последните обиколки двамата размениха на няколко пъти позициите си.

Победата обаче отиде на сметката на Агиус, който се качи на върха на почетната стълбичка в Мото 2 едва за трети път в кариерата си. Втори на 0.497 секунди остана Виети, а третото място на 0.908 секунди зае испанецът Исан Гевара (Блу Кру Прамак).

В генералното класиране начело с 39,5 точки е испанецът Мануел Гонсалес (Ликуи Моли), който днес остана пети. Втори с 36 точки е Исан Гевара, а на трето място е друг испанец - Даниел Олгадо (КФМото Аспар) с 33 точки. Сена Агиус се изкачи на шестото място с 25 точки.

Не по-малко драматична се оказа и надпреварата в Мото 3, чийто победител бе определен в последния завой.

Четирима пилоти се откъснаха далеч пред останалите и в последните няколко обиколки се атакуваха постоянно. Испанецът Максимо Килес (КФМото Аспар) изглеждаше в най-добра позиция да вземе победата, но две обиколки преди края допусна грешка, която го свали от първо на четвърто място. Така битката на върха се оказа между испанеца Алваро Карпе (Ред Бул КТМ Айо) и аржентинеца Валентин Пероне (Ред Бул КТМ Тех 3). Точно на последния завой обаче двамата се удариха, макар и леко, но загубиха баланс и това позволи на италианеца Гуидо Пини (Леопард Рейсинг) да изскочи от третата позиция и в крайна сметка да грабне победата с време от 31 минути и 20.489 секунди.

Втори на 0.056 секунди остана Максимо Килес, а трети на 0.254 секунди финишира сънародникът му Алваро Карпе.

В класирането след първите три кръга водач с 65 точки е Килес, пред Карпе с 42 и Пероне с 38. Пини е четвърти с 36 точки.