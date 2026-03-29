начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София
Чете се за: 02:00 мин.
Задържаха "софийските биячи"
Чете се за: 03:45 мин.
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на...
Чете се за: 03:05 мин.
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Чете се за: 03:02 мин.

Сена Агиус триумфира в Голямата награда на САЩ в Мото 2

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:27 мин.
Австралиецът с първа победа за сезона.

Сена Агиус триумфира в Голямата награда на САЩ в Мото 2
Снимка: БТА
Австралиецът Сена Агиус от тима на Ликуи Моли постигна първата си победа за сезон 2026 в Мото 2. На "Пистата на Америките" в Остин, щата Тексас, той триумфира в състезанието за Голямата награда на САЩ с време от 21 минути и 10.744 секунди.

Надпреварата трябваше да се проведе в 16 обиколки, но бе съкратено до едва 10, след като още в първата обиколка имаше масово падане. На завой номер 11 цели седем пилоти загубиха контрол над машините си и това доведе до "червени флагове" и спиране на надпреварата за около половин час, преди тя все пак да бъде рестартирана.

Още в началото Агиус се озова на втората позиция, а в третата обиколка той изпревари стартиралия от полпозишън белгиец Бари Балтус (Редс Фантик) и пое водачеството. Мястото му на върха обаче бе оспорено от италианеца Челестино Виети (СпийдРС) и в последните обиколки двамата размениха на няколко пъти позициите си.

Победата обаче отиде на сметката на Агиус, който се качи на върха на почетната стълбичка в Мото 2 едва за трети път в кариерата си. Втори на 0.497 секунди остана Виети, а третото място на 0.908 секунди зае испанецът Исан Гевара (Блу Кру Прамак).

В генералното класиране начело с 39,5 точки е испанецът Мануел Гонсалес (Ликуи Моли), който днес остана пети. Втори с 36 точки е Исан Гевара, а на трето място е друг испанец - Даниел Олгадо (КФМото Аспар) с 33 точки. Сена Агиус се изкачи на шестото място с 25 точки.

Не по-малко драматична се оказа и надпреварата в Мото 3, чийто победител бе определен в последния завой.

Четирима пилоти се откъснаха далеч пред останалите и в последните няколко обиколки се атакуваха постоянно. Испанецът Максимо Килес (КФМото Аспар) изглеждаше в най-добра позиция да вземе победата, но две обиколки преди края допусна грешка, която го свали от първо на четвърто място. Така битката на върха се оказа между испанеца Алваро Карпе (Ред Бул КТМ Айо) и аржентинеца Валентин Пероне (Ред Бул КТМ Тех 3). Точно на последния завой обаче двамата се удариха, макар и леко, но загубиха баланс и това позволи на италианеца Гуидо Пини (Леопард Рейсинг) да изскочи от третата позиция и в крайна сметка да грабне победата с време от 31 минути и 20.489 секунди.

Втори на 0.056 секунди остана Максимо Килес, а трети на 0.254 секунди финишира сънародникът му Алваро Карпе.

В класирането след първите три кръга водач с 65 точки е Килес, пред Карпе с 42 и Пероне с 38. Пини е четвърти с 36 точки.

#Сена Агиус #Мото 2 #Гран При на САЩ

В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
1
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
2
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
3
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
4
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
5
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата,...
Палмова неделя празнуват католиците по света
6
Палмова неделя празнуват католиците по света

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
4
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
5
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Други спортове

Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София
Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София
Протест беляза Общото събрание на българската федерация по кану-каяк Протест беляза Общото събрание на българската федерация по кану-каяк
Чете се за: 01:57 мин.
Спортни новини 29.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 29.03.2026 г., 20:50 ч.
Хана Пана Виснер стана кралицата на Световната купа по художествена гимнастика в София Хана Пана Виснер стана кралицата на Световната купа по художествена гимнастика в София
Чете се за: 00:42 мин.
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в София Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в София
Чете се за: 03:05 мин.
България завърши на 14-о място в отборната надпревара на сабя за жени на Световната купа по фехтовка в Ташкент България завърши на 14-о място в отборната надпревара на сабя за жени на Световната купа по фехтовка в Ташкент
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Подготвят ли САЩ наземна офанзива в Иран?
Подготвят ли САЩ наземна офанзива в Иран?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ) Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Задържаха "софийските биячи" Задържаха "софийските биячи"
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч" Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за...
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
През април най-ниските температури ще са между минус 5° и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
