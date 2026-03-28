Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Сенегал победи Перу и демонстративно показа трофея от Купата на Африка

"Лъвовете от Теранга“ продължават спора с Мароко извън терена

Сенегал победи Перу и демонстративно показа трофея от Купата на Африка
Сенегал победи с 2:0 Перу в контролна среща, играна на "Стад дьо Франс“ в Париж, но вниманието беше привлечено не само от резултата, а и от действията на африканския тим преди началото на двубоя.

Головете за успеха реализираха Николас Джаксън в 41-вата минута и Исмаила Сар в 54-тата, като сенегалците имаха игрово превъзходство през по-голямата част от срещата.'

Преди първия съдийски сигнал футболистите на Сенегал излязоха на терена, носейки трофея от Купата на африканските нации, демонстрирайки, че продължават да се считат за шампиони, въпреки решението на CAF да присъди служебна победа на Мароко след финала.

От сенегалската федерация вече обжалваха казуса пред CAS в Лозана, като се очаква окончателното решение. Междувременно от мароканска страна са изпратили наблюдател на срещата в Париж, който да документира поведението на сенегалските футболисти, считано за нарушение на етичните норми.

В друга контролна среща Кот д'Ивоар се наложи с убедителното 4:0 над Република Корея в Милтън Кийнс. За „слоновете“ точни бяха Еван Гесан, Симон Адингра, Марсиал Годо и Вилфрид Синго.

Свързани статии:

Мароко загърби спора за Купата на Африка и насочи поглед към Мондиал 2026
Мароко загърби спора за Купата на Африка и насочи поглед към Мондиал 2026
„Атласките лъвове“ отказват да коментират казуса, докато спорът...
Чете се за: 02:25 мин.
Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал
Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал
КАФ присъди служебна победа на домакините и промени изхода от...
Чете се за: 01:42 мин.
ТОП 24

България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме световната инициатива
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Национални отбори

Футболните национали на България до 19 г. загубиха от Хърватия в евроквалификация
Футболните национали на България до 19 г. загубиха от Хърватия в евроквалификация
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3 Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Мароко загърби спора за Купата на Африка и насочи поглед към Мондиал 2026 Мароко загърби спора за Купата на Африка и насочи поглед към Мондиал 2026
Чете се за: 02:25 мин.
Цифрите зад победата на България над Соломоновите острови Цифрите зад победата на България над Соломоновите острови
Чете се за: 01:45 мин.
Никола Илиев: Ако излезем срещу Индонезия агресивни, мотивирани и с правилната настройка, ще успеем да спечелим мача Никола Илиев: Ако излезем срещу Индонезия агресивни, мотивирани и с правилната настройка, ще успеем да спечелим мача
Чете се за: 02:27 мин.
Тонислав Йорданов: Търпим критики от хора, които дори не гледат мачовете, а и не са се събличали по физическо Тонислав Йорданов: Търпим критики от хора, които дори не гледат мачовете, а и не са се събличали по физическо
Чете се за: 03:17 мин.

След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
