Сенегал победи Перу и демонстративно показа трофея от Купата на Африка

Сенегал победи с 2:0 Перу в контролна среща, играна на "Стад дьо Франс“ в Париж, но вниманието беше привлечено не само от резултата, а и от действията на африканския тим преди началото на двубоя.

Головете за успеха реализираха Николас Джаксън в 41-вата минута и Исмаила Сар в 54-тата, като сенегалците имаха игрово превъзходство през по-голямата част от срещата.'

Преди първия съдийски сигнал футболистите на Сенегал излязоха на терена, носейки трофея от Купата на африканските нации, демонстрирайки, че продължават да се считат за шампиони, въпреки решението на CAF да присъди служебна победа на Мароко след финала.

От сенегалската федерация вече обжалваха казуса пред CAS в Лозана, като се очаква окончателното решение. Междувременно от мароканска страна са изпратили наблюдател на срещата в Париж, който да документира поведението на сенегалските футболисти, считано за нарушение на етичните норми.

В друга контролна среща Кот д'Ивоар се наложи с убедителното 4:0 над Република Корея в Милтън Кийнс. За „слоновете“ точни бяха Еван Гесан, Симон Адингра, Марсиал Годо и Вилфрид Синго.