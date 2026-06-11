Септември София се раздели с Христо Арангелов и Мариян Христов

Отборът на Септември София се раздели с треньорите си Христо Арангелов и Мариян Христов, съобщиха от клуба.

"ПФК Септември София изказва своята искрена благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов, чиито договори с клуба изтичат.

В един от най-важните и тежки моменти за отбора те поеха отговорността да застанат начело и с професионализъм, отдаденост и характер помогнаха на Септември да постигне своята цел – запазването на мястото си в елита на българския футбол.

Благодарим им за вложените усилия, за отдадеността към клуба и за работата, която свършиха в този труден и отговорен период. Пожелаваме им здраве, успех и много бъдещи професионални постижения!", написаха от Септември.

На тяхно място в близките дни трябва да бъде обявен португалският треньор Шимао Фрейташ. 45-годишният португалец е идвал два пъти в София на преговори с ръководството на Септември, които са приключили успешно. За последно той е водил втория тим на Брага.