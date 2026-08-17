Септември София спечели гостуването си на Спартак Варна с гол на Андре Либерал

Септември София победи Спартак Варна с минималното 1:0 в мач от 5-ия кръг на Първа лига. Андре Либерал отбеляза победния гол.

Единственият точен удар в хода на първото полувреме бе на сметката на столичани. Пламен Илиев отрази изстрел на Андре Либерал.

След почивката дойде и следващият точен шут за гостите, който се превърна в гол. В 61-ата минута Андре Либерал засече от движение подаване във вратарското поле на Йоан Бауренски.

До края на двубоя до нов точен удар не се стигна и възпитаниците на Симао Фрейташ заслужено се поздравиха с успеха.

Спартак Варна остава на 7-ото място в класирането с актив от 7 точки. Септември София се изкачи до 9-ата позиция в подреждането с 4 пункта.