Сериозен удар по Барселона преди дербито срещу Реал Мадрид

Лоши новини за Барселона преди Ел Класико. Звездното крило Рафиня няма да бъде на разположение за сблъсъка с Реал Мадрид в неделя, след като не успя да се възстанови навреме от контузия в бедрото, която го измъчва през последния месец.

Това е сериозен удар за треньора Ханзи Флик, който се надяваше да има на разположение бразилеца за големия мач. Първоначално се очакваше Рафиня да се завърне още миналата седмица, а в сряда дори поднови тренировки. Според информация на Jijantes, обаче, той не е успял да завърши заниманието в четвъртък заради ново напрежение в мускула и впоследствие не е участвал в петъчната тренировка. Така Флик окончателно няма да може да разчита на него срещу Реал.

Има обаче и по-добри новини за „блаугранас“. След като пропусна тренировката в четвъртък поради неразположение, вторият капитан Френки де Йонг се завърна в групата и ще бъде на разположение за големия мач. Андреас Кристенсен, който отсъстваше от понеделник заради вирус, също се включи в заниманията в петък и се очаква да е напълно възстановен. Единствената оставаща въпросителна е около Жул Кунде, пропуснал последните две тренировки заради мускулен проблем, но и той вероятно ще бъде готов за двубоя.

Рафиня ще гледа Ел Класико отстрани, заедно с останалите контузени звезди – Марк-Андре тер Щеген, Жоан Гарсия, Дани Олмо, Роберт Левандовски и Гави. Това значително ограничава опциите на Ханзи Флик, който най-вероятно ще заложи в атака на Маркъс Рашфорд, Феран Торес и Ламин Ямал, с Фермин Лопес зад тях. От пейката единствената опция за офанзивна промяна остава Роони Барджи.