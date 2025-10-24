БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сериозен удар по Барселона преди дербито срещу Реал Мадрид

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Първото за сезона Ел Класико е в неделя.

Ханзи Флик
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лоши новини за Барселона преди Ел Класико. Звездното крило Рафиня няма да бъде на разположение за сблъсъка с Реал Мадрид в неделя, след като не успя да се възстанови навреме от контузия в бедрото, която го измъчва през последния месец.

Това е сериозен удар за треньора Ханзи Флик, който се надяваше да има на разположение бразилеца за големия мач. Първоначално се очакваше Рафиня да се завърне още миналата седмица, а в сряда дори поднови тренировки. Според информация на Jijantes, обаче, той не е успял да завърши заниманието в четвъртък заради ново напрежение в мускула и впоследствие не е участвал в петъчната тренировка. Така Флик окончателно няма да може да разчита на него срещу Реал.

Има обаче и по-добри новини за „блаугранас“. След като пропусна тренировката в четвъртък поради неразположение, вторият капитан Френки де Йонг се завърна в групата и ще бъде на разположение за големия мач. Андреас Кристенсен, който отсъстваше от понеделник заради вирус, също се включи в заниманията в петък и се очаква да е напълно възстановен. Единствената оставаща въпросителна е около Жул Кунде, пропуснал последните две тренировки заради мускулен проблем, но и той вероятно ще бъде готов за двубоя.

Рафиня ще гледа Ел Класико отстрани, заедно с останалите контузени звезди – Марк-Андре тер Щеген, Жоан Гарсия, Дани Олмо, Роберт Левандовски и Гави. Това значително ограничава опциите на Ханзи Флик, който най-вероятно ще заложи в атака на Маркъс Рашфорд, Феран Торес и Ламин Ямал, с Фермин Лопес зад тях. От пейката единствената опция за офанзивна промяна остава Роони Барджи.

Свързани статии:

Барселона ще бъде без Ханзи Флик срещу Реал Мадрид
Барселона ще бъде без Ханзи Флик срещу Реал Мадрид
Ел Класико е в неделя.
Чете се за: 00:45 мин.
#Ла Лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид #Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
2
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
4
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата
6
Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
6
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...

Още от: Европейски футбол

Томас Франк: Шави Симонс трябва да добави повече интензивност в играта си
Томас Франк: Шави Симонс трябва да добави повече интензивност в играта си
Рубен Аморим: Трябва да сме категорични по пътя си и да не се променяме много Рубен Аморим: Трябва да сме категорични по пътя си и да не се променяме много
Чете се за: 03:27 мин.
Хосеп Гуардиола: Надяваме се, че ще бъдем близо до челните места Хосеп Гуардиола: Надяваме се, че ще бъдем близо до челните места
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Енцо Мареска: Лиъм Делап вероятно ще е готов за мача срещу Уулвърхемптън Енцо Мареска: Лиъм Делап вероятно ще е готов за мача срещу Уулвърхемптън
Чете се за: 02:42 мин.
Арне Слот: Александър Исак е под въпрос за мача срещу Брентфорд Арне Слот: Александър Исак е под въпрос за мача срещу Брентфорд
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде а делото 2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде а делото
Чете се за: 04:07 мин.
Сигурност и правосъдие
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ