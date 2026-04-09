Сериозна санкция за Ботев след дербито на Пловдив

Дисциплинарната комисия към БФС обяви решенията си след мачовете от сряда между Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив), както и Монтана - ЦСКА. Всички санкции са по доклад, а Ботев е глобен с 5521,47 евро за поведението на феновете си, докато санкцията за Локомотив е в размер на 3988-08 евро. "Черно-белите" трябва да възстановят и нанесените щети на стадион "Христо Ботев".



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За издигане на плакат с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

ДК задължава ПФК „Локомотив” гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Христо Ботев” гр. Пловдив съгласно чл.38.