Сестри Стоеви достигнаха четвъртфиналите на световното по бадминтон

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Европейските шампионки надделяха в оспорван двубой над поставените под №8 в схемата и бивши световни шампионки и медалистки Юки Фукушима и Маю Мацумото (Япония) с 21:18, 20:22, 22:20 за 74 минути и постигнаха трети пореден успех на шампионата.

Двете двойки изиграха изключително равностоен първи гейм, в който след 18:18 българките успяха да спечелят три поредни разигравания и да поведат в резултата.

Във втората част Стефани и Габриела Стоева преодоляха пасив от 2:5, направиха обрат до 7:6, след което обаче японките отново взеха аванс - 17:14. Националките изравниха 17:17, 18:18, след което направиха 20:19. Фукушима и Мацумото обаче се възползваха от опита си и със серия от три поредни точки и 22:20 доведоха срещата до трети гейм.

В него сестри Стоеви изоставаха с 8:11 на техническото прекъсване, успяха постепенно да наваксат и в края от 17:20, показаха стабилна психическа устойчивост спасиха три мач пойнта и със серия от 5 точки затвориха двубоя.

Така българките изравниха най-доброто си постижение на световно първенство - четвъртфинал от Уелва 2021. Те са единствената европейска двойка останала в жребия, а в следващия кръг ще играят срещу вторите в схемата и в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран от Малайзия.