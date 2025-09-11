БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сестри Стоеви и Калояна Налбантова се класираха за четвъртфиналите на турнир в Белгия

от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Българките са поставени под №1 в схемата при дуетите.

сестри стоеви стигнаха титлата двойки семнан
Снимка: БТА
Поставените под №1 в схемата Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон в Льовен (Белгия). Европейските шампионки почиваха на старта, а във втория кръг се справиха лесно с датчанките Анна-Софи Нилсен и Аманда Петерсен - 21:10, 21:7 за 26 минути.

За четвъртфиналите, само че на единично, се класира и Калояна Налбантова. Втората в схемата постигна две победи днес. Първо тя се наложи над Петра Майкснерова (Чехия) с 21:16, 21:13 за 39 минути, след което преодоля и квалификантката Уляна Волская (Полша) с 21:7, 21:11 за 26 минути. В спор за място на полуфиналите българката ще играе срещу Анна Сиес Риберг (Дания).

Стефани Стоева, която е номер 4 в схемата на единично, отстрани в първия си мач Фредерике Йостергорд с 21:13 и отказване на съперничката й, след което отстъпи пред Тара Шах (Индия) с 15:21, 16:21.

Гергана Павлова загуби от номер 7 Йозге Байряк (Турция) с 9;21, 13:21, а Христомира Поповска претърпя поражение от квалификантката Уляна Волская (Полша) със 17:21, 20:22.

На смесени двойки Евгени Панев и Габриела Стоева бяха надиграни във втория кръг от Зимон Кракс и Амели Леман (Германия) с 21:14, 21:16 за 27 минути.

На двойки жени Гергана Павлова и Христомира Поповска излизат по-късно срещу Стере Банг и Ингер Потхюзен (Нидерландия).

#Калояна Налбантова # Стефани Стоева #Стефани и Габриела Стоеви # Габриела Стоева #бадминтон

