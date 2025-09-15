Сестри Стоеви вече имат 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър"

Европейските шампионки по бадминтон на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър", след като в събота триумфираха в надпреварата в Льовен (Белгия).

Сестрите се класираха на пето място на Олимпийските игри в Париж 2024, на пето място на Световното първенство в Париж 2025 при десетото си участие на шампионат на планетата. Те са четирикратни европейски шампионки и двукратни златни медалистки от Европейски игри. Освен 40 титли от сериите "Чалънджър", имат и 11 сребърни отличия.

"С успеха в Белгия достигнахме внушителните 40 титли от "Чалъндж" турнирите! Този момент е резултат от години труд, отдаденост и постоянство. Искаме да изкажем огромна благодарност на нашия треньор, на физиотерапевта, на семейството ни и на всички вас - нашите фенове и подкрепящи, които ни мотивират всеки ден Вашата вяра и подкрепа правят всяка победа още по-ценна! А на тези, които не ни харесват - спокойно. Ще ни виждате още дълго време на почетната стълбичка, ще продължаваме да се развиваме и да постигаме нови успехи. Това е нашият път и ние сме готови за предизвикателствата, които предстоят!", написаха сестрите в профила си в социалната мрежа Инстаграм.