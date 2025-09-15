БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Сестри Стоеви вече имат 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър"

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Габриела и Стефани изразиха радостта си, след като спечелиха поредната си титла.

Сестри Стоеви Габриела Стефани Стоева
Снимка: Българска федерация бадминтон
Европейските шампионки по бадминтон на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър", след като в събота триумфираха в надпреварата в Льовен (Белгия).

Сестрите се класираха на пето място на Олимпийските игри в Париж 2024, на пето място на Световното първенство в Париж 2025 при десетото си участие на шампионат на планетата. Те са четирикратни европейски шампионки и двукратни златни медалистки от Европейски игри. Освен 40 титли от сериите "Чалънджър", имат и 11 сребърни отличия.

"С успеха в Белгия достигнахме внушителните 40 титли от "Чалъндж" турнирите! Този момент е резултат от години труд, отдаденост и постоянство. Искаме да изкажем огромна благодарност на нашия треньор, на физиотерапевта, на семейството ни и на всички вас - нашите фенове и подкрепящи, които ни мотивират всеки ден Вашата вяра и подкрепа правят всяка победа още по-ценна! А на тези, които не ни харесват - спокойно. Ще ни виждате още дълго време на почетната стълбичка, ще продължаваме да се развиваме и да постигаме нови успехи. Това е нашият път и ние сме готови за предизвикателствата, които предстоят!", написаха сестрите в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

Сестри Стоеви и Калояна Налбантова спечелиха титли на турнир в Белгия
Сестри Стоеви и Калояна Налбантова спечелиха титли на турнир в Белгия
Отлично представяне за българските националки.
Чете се за: 00:57 мин.
