Сестри Стоеви започнаха уверено защитата на титлата си в Уелва

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа участието си на европейското първенство по бадминтон в Уелва, Испания, където защитават титлата си на двойки жени.

Поставените под №1 в схемата българки започнаха директно от втория кръг и не срещнаха трудности срещу Дебора Жиле и Изабел Лохау, побеждавайки ги с 21:13, 21:14 за 39 минути.

Сестрите доминираха през целия двубой и заслужено си осигуриха място на четвъртфиналите. В следващата фаза те ще се изправят срещу петите поставени Киара Торънс и Джули Макферсън от Шотландия в спор за място на полуфиналите и гарантиран медал.

По-късно през деня Стефани Стоева ще играе и в надпреварата на единично срещу София Нобъл от Ирландия.

По-рано днес Калояна Налбантова също постигна успех, след като се класира за осминафиналите след победа над Рейчъл Сугдън с 21:15, 21:11.

България участва на шампионата с девет състезатели, като останалите отпаднаха в първите два дни на турнира.