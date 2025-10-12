Сестрите Стоеви спечелиха турнира по бадминтон "International Challenge" в Истанбул

Стефани и Габриела Стоеви спечелиха титлата при женските двойки на международния турнир по бадминтон от категория International Challenge в Истанбул.

Българките, които бяха поставени под номер едно в схемата, победиха представителките на домакините Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 21:10, 21:19 след 50 минути игра.

Първият гейм премина лесно за сестрите Стоеви, но във втория туркините оказаха сериозна съпротива. При резултат 18:19 българките показаха характер, направиха серия от три поредни точки и затвориха мача.

Това е единадесета поредна победа за Стефани и Габриела срещу този турски дует и шеста титла за тях през 2025 година.

Двете националки, възпитанички на Петя Неделчева-Хранова, продължават да затвърждават позицията си сред най-добрите женски двойки в света.