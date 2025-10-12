БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сестрите Стоеви спечелиха турнира по бадминтон "International Challenge" в Истанбул

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Българките завоюваха шеста титла за сезона след победа над туркините Ерчетин и Инджъ

Сестри Стоеви Габриела Стефани Стоева
Снимка: Българска федерация бадминтон
Слушай новината

Стефани и Габриела Стоеви спечелиха титлата при женските двойки на международния турнир по бадминтон от категория International Challenge в Истанбул.

Българките, които бяха поставени под номер едно в схемата, победиха представителките на домакините Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 21:10, 21:19 след 50 минути игра.

Първият гейм премина лесно за сестрите Стоеви, но във втория туркините оказаха сериозна съпротива. При резултат 18:19 българките показаха характер, направиха серия от три поредни точки и затвориха мача.

Това е единадесета поредна победа за Стефани и Габриела срещу този турски дует и шеста титла за тях през 2025 година.
Двете националки, възпитанички на Петя Неделчева-Хранова, продължават да затвърждават позицията си сред най-добрите женски двойки в света.

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
4
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
5
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
6
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"

Още от: Деца

Спират трафика към София четири пъти дневно заради ремонт на АМ „Тракия“
Спират трафика към София четири пъти дневно заради ремонт на АМ „Тракия“
Как да впечатлиш на интервю за работа? Как да впечатлиш на интервю за работа?
Чете се за: 02:07 мин.
Новите правила по пътищата в Гърция: глоби за дебело яке, джапанки и кафе зад волана Новите правила по пътищата в Гърция: глоби за дебело яке, джапанки и кафе зад волана
Чете се за: 01:20 мин.
Национална стачка блокира летищата в Италия на 13 октомври Национална стачка блокира летищата в Италия на 13 октомври
Чете се за: 01:22 мин.
Нови правила за пътуване: ЕС въвежда биометричен контрол на границите Нови правила за пътуване: ЕС въвежда биометричен контрол на границите
Чете се за: 01:10 мин.
Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра
Чете се за: 08:40 мин.
По света
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ