Северна Македония започна изграждането на магистралата към Косово

Премиерите на Република Северна Македония и Косово Християн Мицкоски и Албин Курти, както и македонският вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски, дадоха началото на изграждането на 10,5-километров участък от магистралата между Скопие и границата с Косово, съобщи местното издание „Независен“. Строителството се очаква да приключи за четири години.

Според директора на македонската държавна пътна компания Коце Траяновски тази отсечка ще бъде най-сложната за изграждане част от магистралата. По трасето ще има множество тунели, виадукти, мостове и галерии, изградени върху сложен хълмисто-планински терен, който ще бъде предизвикателство както за проектантите, така и за строителите.

Траяновски коментира, че магистралата ще има важно регионално значение, тъй като ще свърже Северна Македония през Косово с Албания и пристанището в Дуръс, както и с Черна гора и Сърбия.

Предвижда се бъдещата магистрала да има две отделни платна за движение, всяко с по две ленти с широчина 3,5 метра и аварийна лента с широчина 2,5 метра. Общата проектна широчина на магистралата е 27,5 метра.

Магистралата Скопие – Блаце ще бъде финансирана със заем от 167,6 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие и безвъзмездна помощ от 30,82 млн. евро по Инвестиционната рамка за Западните Балкани.

Снимки: БГНЕС

Вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски съобщи, че Северна Македония скоро ще започне работа и по друг участък от магистралата, който е част от Коридор 8. По думите му град Букойчани ще бъде свързан със северозападната част на страната, а участъкът към Кичево и Охрид се очаква да бъде открит в началото на следващата година.