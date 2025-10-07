Северномакедонец влезе в щаба на Константин Папазов

Северномакедонецът Бобан Митев е новото име в щаба на Константин Папазов в баскетболния Левски. Той е отскоро в редиците на столичния тим, като даваше наставления и в мача срещу Спартак Плевен от първия кръг в НБЛ. Освен това наставникът работи и с младите играчи на отбора.

53-годишният специалист може да се похвали с богата визитка. За последно той работи като старши треньор на азербайджанския Сабах през 2023/2024.

Преди това роденият в Скопие треньор е бил начело на месните Карпош Соколи, Вардар, МЗТ Скопие, Кожув Гевгелия и Ангели, иранските Кешим и Петрохими, както и на косовския Башкими.



Митев има опит още като помощник треньор в МЗТ, полските Анвил Влоцлавек и Туров Згожелец, руския Локомотив Ростов, германския АЛБА Берлин, турския Банвит, Монако и сръбския Партизан. Бивш селекционер е на националния отбор на Иран за мъже.