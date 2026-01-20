Севиля се добра до равенството като гост на Елче

Ейкър Адамс отбеляза две попадения през второто полувреме и Севиля стигна до равенство 2:2 като гост на Елче в мач от испанското първенство по футбол. Точката бе 21-а за тима от Андалусия, който заема 14-о място в класирането с три по-малко от домакините си в понеделник вечер.

Севиля влезе в мача без гол в последните четири кръга, което постави под въпрос бъдещето на треньора Матиас Алмейда. Тежката серия продължи и в първата част, след като Алейш Фебас се разписа в 14-ата минута, а Херман Валера добави още един гол в началото на второто полувреме.

Адамс обаче спаси отбора си в заключителните минути. Нигериецът, завърнал се от Купата на африканските нации, намали пасива на Севиля в 75-ата минута, след което се разписа и във втората минута на добавеното време за крайното 2:2.