БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:42 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СГП изиска спешно информация за местонахождението на Петьо Петров - Еврото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
СГП изиска спешно информация за местонахождението на Петьо Петров - Еврото
Слушай новината

Софийската градска прокуратура е изискала по спешност от Столичната дирекция на вътрешните работи всички налични актуални данни за местонахождението на издирвания Петьо Петров - Еврото. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата, разпространено след информацията, че МВР има насоки за местонахождението му.

По-рано днес и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че в МВР има информация къде е Петьо Петров, по прякор Еврото, и при евентуално издаване на Европейска заповед за арест той ще бъде задържан.

Срещу Петров се води досъдебно производство под ръководството и надзора на СГП, по което той е привлечен като обвиняем за изнудване с постановление на наблюдаващ прокурор от 25 август 2023 г. Тъй като не е бил установен на известните адреси, той е обявен за общодържавно издирване чрез бюлетин на СДВР и телеграма на Главна дирекция „Национална полиция“ още през 2023 г.

От прокуратурата посочват, че до момента не е постъпвала официална информация за актуалното местонахождение на обвиняемия. На 22 май 2026 г. СДВР е уведомила СГП, че при установяване на Петров прокуратурата ще бъде информирана своевременно.

На 1 юни 2026 г. СГП е поискала от сектор „Издирване“ при СДВР справка за предприетите действия по установяване на местонахождението на Петров и резултатите от тях. До този момент отговор по искането не е получен.

След появилата се днес публична информация за резултати от оперативно-издирвателни действия, които съдържат насоки за възможното местонахождение на Петьо Петров, наблюдаващият прокурор е разпоредил с постановление от 19 юни 2026 г. СДВР незабавно да предостави на прокуратурата всички установени данни по случая.

Петьо Петров - Еврото е една от ключовите фигури в разследването около случая „Осемте джуджета“. Бившият следовател беше признат за виновен за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание глоба от 2556 евро.

Съдът тогава отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест. Делото срещу него се водеше задочно, тъй като той е в неизвестност от 2023 г.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
3
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
4
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
5
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди...
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
6
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
3
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Съдът остави в ареста 22-годишен мъж за компютърна измама, причинила вреда на банка Съдът остави в ареста 22-годишен мъж за компютърна измама, причинила вреда на банка
Чете се за: 01:07 мин.
МВР започва масови проверки по пътищата, арестувани са 2300 души за наркотици МВР започва масови проверки по пътищата, арестувани са 2300 души за наркотици
Чете се за: 03:27 мин.
Окончателна присъда: Симона Радева действала умишлено и имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев Окончателна присъда: Симона Радева действала умишлено и имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев
Чете се за: 03:22 мин.
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми
Чете се за: 03:10 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев 3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
5568
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежка железопътна катастрофа между два влака стана на север от Лондон
Чете се за: 01:45 мин.
По света
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Камино в България: Първи поклонически маршрут у нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ