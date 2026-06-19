СГП изиска спешно информация за местонахождението на Петьо Петров - Еврото

Софийската градска прокуратура е изискала по спешност от Столичната дирекция на вътрешните работи всички налични актуални данни за местонахождението на издирвания Петьо Петров - Еврото. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата, разпространено след информацията, че МВР има насоки за местонахождението му.

По-рано днес и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че в МВР има информация къде е Петьо Петров, по прякор Еврото, и при евентуално издаване на Европейска заповед за арест той ще бъде задържан.

Срещу Петров се води досъдебно производство под ръководството и надзора на СГП, по което той е привлечен като обвиняем за изнудване с постановление на наблюдаващ прокурор от 25 август 2023 г. Тъй като не е бил установен на известните адреси, той е обявен за общодържавно издирване чрез бюлетин на СДВР и телеграма на Главна дирекция „Национална полиция“ още през 2023 г.

От прокуратурата посочват, че до момента не е постъпвала официална информация за актуалното местонахождение на обвиняемия. На 22 май 2026 г. СДВР е уведомила СГП, че при установяване на Петров прокуратурата ще бъде информирана своевременно.

На 1 юни 2026 г. СГП е поискала от сектор „Издирване“ при СДВР справка за предприетите действия по установяване на местонахождението на Петров и резултатите от тях. До този момент отговор по искането не е получен.

След появилата се днес публична информация за резултати от оперативно-издирвателни действия, които съдържат насоки за възможното местонахождение на Петьо Петров, наблюдаващият прокурор е разпоредил с постановление от 19 юни 2026 г. СДВР незабавно да предостави на прокуратурата всички установени данни по случая.

Петьо Петров - Еврото е една от ключовите фигури в разследването около случая „Осемте джуджета“. Бившият следовател беше признат за виновен за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание глоба от 2556 евро.

Съдът тогава отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест. Делото срещу него се водеше задочно, тъй като той е в неизвестност от 2023 г.