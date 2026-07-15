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Шамил Мамедов №1 на рейтинговия турнир в Будапеща

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Спорт
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Националът отвя конкуренцията в унгарската столица и спечели титлата.

Шамил Мамедов №1 на рейтинговия турнир в Будапеща
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Шамил Мамедов спечели титлата на рейтинговия турнир по борба в унгарската столица Будапеща.

Националът записа пет победи с технически туш в категория до 65 кг на свободната борба, а на финала се справи и с иранеца Абас Ибрахимзадехсавадухи - 12:0.

За Мамедов това е втори медал от рейтингов турнир този сезон след среброто в Монголия през месец юни.

В четвъртък стартират останалите четирима българи - Айкан Сеид (79 кг), Ахмед Батаев (92 кг), Ахмед Магамаев и Андриан Вълканов (97 кг).

#рейтингов турнир по борба в Будапеща 2026 г. #Шамил Мамедов

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