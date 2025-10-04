Шампионът Яник Синер продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай

Вторият в световната ранглиста Яник Синер се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Италианецът победи Даниел Алтмайер с 6:3, 6:3 за час и 38 минути.

Синер, който е действащ шампион на турнира, показа стабилна игра на сервис, като реализира три аса и не допусна нито една двойна грешка. Той оползотвори три от четирите си възможности за пробив. Германецът пък не успя да пробие сервиса на своя опонент нито един път.

В следващия кръг Синер ще се изправи срещу холандеца Талон Грийкспор.