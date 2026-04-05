Шампионски обрат в Мадрид приближи Барселона до титлата в Ла Лига

Барселона поглежда все по-смело към титлата в Ла Лига. Селекцията на Ханзи Флик подчини Атлетико Мадрид с 2:1 в среща от 30-ия кръг, изиграна на „Рияд Еър Метрополитано“.

Маркъс Рашфорд и Роберт Левандовски записаха името си сред голмайсторите за каталунците, докато за „рохинбланкос“ Джулиано Симеоне се разписа. Шестият пореден успех в испанския елит за „блаугранас“ не дойде лесно, тъй като трябваше да правят късен обрат срещу състава, воден от Диего Симеоне, който допусна второ последователно разочарование. Осен това мадридчани доиграха мача с човек по-рано, тъй като Николас Гонзалес бе изгонен с директен червен картон в края на първото полувреме.

По този начин „лос кулес“ се възползваха по най-добрия начин от грешката на Реал Мадрид, който отстъпи пред Майорка, отваряйки разлика на върха във временното класиране със 76 точки, а „дюшекчийте“ се намират на четвъртото място с 57. Само след няколко дни Атлети и Барса ще се срещнат в нов дуел, но този път от на четвъртфиналите в Шампионската лига на „Камп Ноу“. На 11 април (събота) Барселона ще домакинства на Еспаньол, докато Атлетико ще има визита на Севиля.

Гостите имаха първата възможност да поведат. Още в 6-та минута Маркъс Рашфорд стреля от пряк свободен удар и изпробва рефлексите на Хуан Мусо, който улови. 5 минути след това Антоан Гризман финтира двама и стреля право в ръцете на Жоан Гарсия.

Последваха и удари на Фермин Лопес, като при първия Мусо спаси, а вторият се оказа неточен. В 36-та минута Ламин Ямал и Дани Олмо комбинираха, а детето-чудо на испанския футбол излезе очи в очи срещу Мусо и го прехвърли, но топката срещна страничната греда.

3 минути по-късно домакините Клеман Лангле асистира на Джулиано Симеоне, който напредна и матира Жоан Гарсия.

Каталунците не се стъписаха от този факт и затвърдиха тези впечатления още в 42-та минута. Двойно подаване между Рашфорд и Олмо позволи на първия да излезе на отлична позиция, за да прати топката между краката на Мусо и във вратата им.

Ситуацията за „рохибланкос“ се влоши в края на първото полувреме, когато Николас Гонсалес фаулира Ямал. Първоначално Матео Бускетс показа втори жълт картон, но прегледа ситуацията с ВАР и реши, че играчът на домакините е за директно изгонване. Малко след това Марк Бернал стреля поркай вратата на „дюшекчийте“ и това бе всичко за първата част.

След паузата Жерард Мартин фаулира Тиаго Алмада и първият получи червен картон. Главният рефер обаче прегледа ситуацията на ВАР и Мартин се размина само с жълт картон.

„Блаугранас“ увеличиха натиска в хода на второто полувреме. Ямал стреля неточно в 67-та минута, а Мусо спаси удар на Феран Торес.

Все пак „лос кулес“ стигнаха до мечтания обрат в 88-та минута. Жоао Кансело стреля и Мусо спаси със сетни сили, проявявайки пореден страхотен рефлекс, но топката се отби в тялото на Роберт Левандовски, който я довкара за 2:1.