Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Шампионски обрат в Мадрид приближи Барселона до титлата в Ла Лига

Каталунците нанесоха своя удар в края срещу Атлетико, отваряйки разлика на върха в испанския елит.

Снимка: БГНЕС
Барселона поглежда все по-смело към титлата в Ла Лига. Селекцията на Ханзи Флик подчини Атлетико Мадрид с 2:1 в среща от 30-ия кръг, изиграна на „Рияд Еър Метрополитано“.

Маркъс Рашфорд и Роберт Левандовски записаха името си сред голмайсторите за каталунците, докато за „рохинбланкос“ Джулиано Симеоне се разписа. Шестият пореден успех в испанския елит за „блаугранас“ не дойде лесно, тъй като трябваше да правят късен обрат срещу състава, воден от Диего Симеоне, който допусна второ последователно разочарование. Осен това мадридчани доиграха мача с човек по-рано, тъй като Николас Гонзалес бе изгонен с директен червен картон в края на първото полувреме.

По този начин „лос кулес“ се възползваха по най-добрия начин от грешката на Реал Мадрид, който отстъпи пред Майорка, отваряйки разлика на върха във временното класиране със 76 точки, а „дюшекчийте“ се намират на четвъртото място с 57. Само след няколко дни Атлети и Барса ще се срещнат в нов дуел, но този път от на четвъртфиналите в Шампионската лига на „Камп Ноу“. На 11 април (събота) Барселона ще домакинства на Еспаньол, докато Атлетико ще има визита на Севиля.

Гостите имаха първата възможност да поведат. Още в 6-та минута Маркъс Рашфорд стреля от пряк свободен удар и изпробва рефлексите на Хуан Мусо, който улови. 5 минути след това Антоан Гризман финтира двама и стреля право в ръцете на Жоан Гарсия.

Последваха и удари на Фермин Лопес, като при първия Мусо спаси, а вторият се оказа неточен. В 36-та минута Ламин Ямал и Дани Олмо комбинираха, а детето-чудо на испанския футбол излезе очи в очи срещу Мусо и го прехвърли, но топката срещна страничната греда.

3 минути по-късно домакините Клеман Лангле асистира на Джулиано Симеоне, който напредна и матира Жоан Гарсия.

Каталунците не се стъписаха от този факт и затвърдиха тези впечатления още в 42-та минута. Двойно подаване между Рашфорд и Олмо позволи на първия да излезе на отлична позиция, за да прати топката между краката на Мусо и във вратата им.

Ситуацията за „рохибланкос“ се влоши в края на първото полувреме, когато Николас Гонсалес фаулира Ямал. Първоначално Матео Бускетс показа втори жълт картон, но прегледа ситуацията с ВАР и реши, че играчът на домакините е за директно изгонване. Малко след това Марк Бернал стреля поркай вратата на „дюшекчийте“ и това бе всичко за първата част.

След паузата Жерард Мартин фаулира Тиаго Алмада и първият получи червен картон. Главният рефер обаче прегледа ситуацията на ВАР и Мартин се размина само с жълт картон.

„Блаугранас“ увеличиха натиска в хода на второто полувреме. Ямал стреля неточно в 67-та минута, а Мусо спаси удар на Феран Торес.

Все пак „лос кулес“ стигнаха до мечтания обрат в 88-та минута. Жоао Кансело стреля и Мусо спаси със сетни сили, проявявайки пореден страхотен рефлекс, но топката се отби в тялото на Роберт Левандовски, който я довкара за 2:1.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #ФК Барселона

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
4
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
5
Почина големият композитор Михаил Белчев
6
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Още от: Футбол

Септември и Ботев Враца закриват кръга в Първа лига
Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Чете се за: 01:50 мин.
Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп
Чете се за: 00:25 мин.
Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем
Чете се за: 02:05 мин.
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
