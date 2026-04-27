шави симонс пропуска мондиала заради тежка контузия

Халфът на Тотнъм и националния отбор на Нидерландия Шави Симонс ще пропусне предстоящото световно първенство, след като получи сериозна контузия на коляното. Новината бе потвърдена от самия футболист, който определи ситуацията като "внезапен край на сезона“.

They say life can be cruel and today it feels that way. Be patient with me. TTP. COYS pic.twitter.com/3wdYIibQI0 — Xavi Simons (@xavisimons) April 26, 2026

23-годишният полузащитник се контузи по време на победата на Тотнъм с 1:0 над Уулвърхямптън, като напусна терена на носилка в 63-ата минута. Първоначалните информации сочат увреждане на предната кръстна връзка на дясното коляно – травма, която обикновено изисква продължително възстановяване.

"Казват, че животът може да бъде жесток и днес се чувствам така. Сезонът ми приключи внезапно и просто се опитвам да го осмисля. Сърцето ми е съкрушено. Всичко, което исках, е да се боря за отбора си, а сега това ми бе отнето, както и Световното първенство“, написа Симонс в социалните мрежи.

Отсъствието му е сериозен удар за селекционера на Нидерландия Роналд Куман, който разчиташе на халфа като една от ключовите фигури в състава. Симонс има 34 мача за "лалетата“ и се очакваше да изиграе важна роля на второто си световно първенство след дебюта през 2022 година.

Контузията идва в труден момент и за Тотнъм, който води тежка битка за оцеляване във Висшата лига. Тимът от северен Лондон заема 18-о място с 34 точки и е на две от спасителната зона, а отсъствието на един от основните му футболисти допълнително усложнява задачата в оставащите мачове до края на сезона.