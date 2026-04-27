БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шави Симонс пропуска Мондиала заради тежка контузия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Халфът на Тотнъм е със съмнения за скъсана кръстна връзка и приключва преждевременно сезона

шави симонс пропуска мондиала заради тежка контузия
Снимка: AP Photo

Халфът на Тотнъм и националния отбор на Нидерландия Шави Симонс ще пропусне предстоящото световно първенство, след като получи сериозна контузия на коляното. Новината бе потвърдена от самия футболист, който определи ситуацията като "внезапен край на сезона“.

23-годишният полузащитник се контузи по време на победата на Тотнъм с 1:0 над Уулвърхямптън, като напусна терена на носилка в 63-ата минута. Първоначалните информации сочат увреждане на предната кръстна връзка на дясното коляно – травма, която обикновено изисква продължително възстановяване.

"Казват, че животът може да бъде жесток и днес се чувствам така. Сезонът ми приключи внезапно и просто се опитвам да го осмисля. Сърцето ми е съкрушено. Всичко, което исках, е да се боря за отбора си, а сега това ми бе отнето, както и Световното първенство“, написа Симонс в социалните мрежи.

Отсъствието му е сериозен удар за селекционера на Нидерландия Роналд Куман, който разчиташе на халфа като една от ключовите фигури в състава. Симонс има 34 мача за "лалетата“ и се очакваше да изиграе важна роля на второто си световно първенство след дебюта през 2022 година.

Контузията идва в труден момент и за Тотнъм, който води тежка битка за оцеляване във Висшата лига. Тимът от северен Лондон заема 18-о място с 34 точки и е на две от спасителната зона, а отсъствието на един от основните му футболисти допълнително усложнява задачата в оставащите мачове до края на сезона.

#Шави Симонс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ