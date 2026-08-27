БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шефът на БНБ призова за готовност за повишаване на лихвите от ЕЦБ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Запази
шефът бнб призова готовност повишаване лихвите ецб
Слушай новината

Членът на Управителния съвет на ЕЦБ и управител на Българската народна банка Димитър Радев заяви в интервю за електронното издание Econostream, че централната банка трябва да остане бдителна след септември и да бъде готова да действа, ако инфлационният натиск продължи.

На въпрос какво все още може да накара ЕЦБ да задържи лихвените проценти стабилни през септември, той подчерта необходимостта от внимателно наблюдение на енергийните пазари и финансовите условия, като и двете, според него, могат да се променят бързо.

"Например, ако е ясно, че натискът върху цените на енергията отслабва, по-широкият инфлационен натиск остава ограничен или предаването на паричната политика е по-силно от очакваното, това би повлияло на баланса", каза той, но добави, че "противоположните развития биха засилили аргументите за действие".

Относно начина, по който трябва да бъде съобщено решението от септември, Радев каза, че ЕЦБ трябва да постигне правилния баланс между търпение и бдителност. Признавайки, че търпението е важно, той каза, че бдителността трябва да получи малко по-голям акцент.

В същото време той каза, че се очаква бъдещите решения да останат зависими от постъпващите данни, като ЕЦБ ще оцени инфлацията, икономическия и растежа на заплатите, преди да обмисли по-нататъшно повишаване на лихвите.

#управител #ЕЦБ #лихви #БНБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
1
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
2
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
3
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
5
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
6
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Финанси

Над 17 млрд. евро са активите на частните пенсионни фондове у нас
Над 17 млрд. евро са активите на частните пенсионни фондове у нас
До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в иновативни български компании До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в иновативни български компании
Чете се за: 01:37 мин.
Държавата, синдикатите и бизнесът отново обсъждат минималната заплата Държавата, синдикатите и бизнесът отново обсъждат минималната заплата
Чете се за: 02:07 мин.
Мултифондов модел за втората пенсия: 4,5 млн. души ще избират как да се инвестират спестяванията им Мултифондов модел за втората пенсия: 4,5 млн. души ще избират как да се инвестират спестяванията им
Чете се за: 02:55 мин.
Преговорите за минималната заплата: Синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност Преговорите за минималната заплата: Синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност
Чете се за: 01:55 мин.
След въвеждане на еврото: 0,3% инфлация отчитат от НАП След въвеждане на еврото: 0,3% инфлация отчитат от НАП
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка" Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите? Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МВнР потвърди: Има изчезнал български гражданин при наводненията в...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Овладяно е огнището на антракс в Ловешко
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бирата - вредна за здравето?
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ