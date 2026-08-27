Шефът на БНБ призова за готовност за повишаване на лихвите от ЕЦБ

Членът на Управителния съвет на ЕЦБ и управител на Българската народна банка Димитър Радев заяви в интервю за електронното издание Econostream, че централната банка трябва да остане бдителна след септември и да бъде готова да действа, ако инфлационният натиск продължи.

На въпрос какво все още може да накара ЕЦБ да задържи лихвените проценти стабилни през септември, той подчерта необходимостта от внимателно наблюдение на енергийните пазари и финансовите условия, като и двете, според него, могат да се променят бързо.

"Например, ако е ясно, че натискът върху цените на енергията отслабва, по-широкият инфлационен натиск остава ограничен или предаването на паричната политика е по-силно от очакваното, това би повлияло на баланса", каза той, но добави, че "противоположните развития биха засилили аргументите за действие".

Относно начина, по който трябва да бъде съобщено решението от септември, Радев каза, че ЕЦБ трябва да постигне правилния баланс между търпение и бдителност. Признавайки, че търпението е важно, той каза, че бдителността трябва да получи малко по-голям акцент.

В същото време той каза, че се очаква бъдещите решения да останат зависими от постъпващите данни, като ЕЦБ ще оцени инфлацията, икономическия и растежа на заплатите, преди да обмисли по-нататъшно повишаване на лихвите.