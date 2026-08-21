Шест души пострадаха при тежка катастрофа край Павел баня

Шест души са пострадали при тежка катастрофа на Подбалканския път София – Бургас в района на Павел баня, в близост до разклона за село Горно Сахране. Пътнотранспортното произшествие е станало в 13:22 часа при сблъсък между два автомобила. Към района на тежкия инцидент пътува и медицински хеликоптер, който да окаже помощ при транспортирането на пострадалите.

Заради катастрофата движението по път I-6 временно е пренасочено по обходен маршрут през Горно Сахране – Долно Сахране и обратно.

Причините и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа, предстои да бъдат установени.