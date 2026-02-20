Шест комплекта медали бяха разпределени в 13-ия ден на Зимните олимпийски игри

Отборът на САЩ триумфира с олимпийската титла в хокея на лед за жени от Зимните игри в Милано/Кортина, след като победи Канада с 2:1 след продължение, а световната шампионка по фигурно пързаляне Алиса Лю (САЩ) взе златото при жените в 13-ия ден на Зимните олимпийски игри в Италия.

Швейцарката Мариане Фатон стана първата в историята шампионка в ски алпинизма, след като спечели убедително спринта за жени в Бормио. Ски алпинизмът дебютира като олимпийска дисциплина именно на италианска земя. Испанецът Ориол Кардона Кол стигна до златния медал при мъжете.

Норвегия защити олимпийската си титла в отборната надпревара по ски-северна комбинация на Игрите в Милано/Кортина, след като Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро финишираха първи, а Офтебро ликува с третия си златен медал от Олимпиадата.

Китайският състезател Чжанян Нин стана първи на 1500 метра бързо пързаляне с кънки за мъже. 26-годишният Нин постави нов олимпийски рекорд и е първият китаец, който печели олимпийска титла в тази дисциплина.