Шести пореден успех за Реал Мадрид в Ла Лига

Реал Мадрид продължава с отличното си представяне от началото на сезона в Ла Лига.



Възпитаниците на Чаби Алонсо се наложиха с 4:1 като гост над Леванте и единствени са с пълен актив от 18 точки. Нов силен мач за Реал изигра Килиан Мбапе, който се отличи с две попадения след почивката. Французинът първо беше точен от дузпа, която сам си спечели, а след това оформи и крайния резултат, завършвайки светкавична контраатака на Реал.

От началото на сезона в Ла Лига Мбапе вече има 7 попадения и убедително води в класацията при голмайсторите.

Преди почивката гостите бяха открили резултата след хубав удар на Винисиус, а аржентинският тийнейджър Франко Мастатуоно също се разписа, завършвайки извеждащо подаване на Винисус.

Почетното попадение за домакините реализира Ейонг в началото на второто полувреме. За повече обаче домакините нямаха сили.