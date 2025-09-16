БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шестима българи намериха място в четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Четирима наши представители ще играят и на сингъл.

янаки милев
Снимка: БФ тенис
Слушай новината

Шестима българи достигнаха четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставените под №3 Янаки Милев и Радослав Шандаров стартираха с успех над Патрик Котан (Австралия) и Арунава Маджумдер (Индия) с 6:3, 7:5, а следващите съперници ще бъдат сънорадниците им Борислав Кирилов и Джордж Лазаров, които елиминираха Самуил Честовалиев (Република Северна Македония) и Огниен Ягрович (Сърбия) с категоричното 6:0, 6:0.

Михаил Иванов и Васил Шандаров пък отстраниха Валентин Гуаданьо (Аржентина) и Андрей Радойчич (Сърбия) с 6:3, 1:6, 10-8, като реализираха обрат в решаващия шампионски тайбрек с четири поредни разигравания след изоставане от 6-8 точки.

Още един българин - Динко Динев, участваше в надпреварата при дуетите. Той и Матиас Уйвари (Австрия) загубиха в първия кръг от вторите в схемата Джеръми Гшенднер (Великобритания) и Федерико Вале (Италия) с 3:6, 1:6.

Янаки Милев, Динко Динев и преминалите през квалификациите Михаил Иванов и Джордж Лазаров започват утре и в основната схема на сингъл.

Поставеният под №6 Милев ще срещне Иванов, Динев ще има за съперник осмия Томас Фархат (Аржентина), а Лазаров ще играе срещу представителя на домакините Кристян Юхас.

#Борислав Кирилов #Васил Шандаров #Радослав Шандаров #Михаил Иванов #Джордж Лазаров #Янаки Милев # Динко Динев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
4
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
5
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Тенис

Елизара Янева без проблеми във втория кръг на турнира в Пазарджик
Елизара Янева без проблеми във втория кръг на турнира в Пазарджик
Експресна победа изпрати Денислава Глушкова във втория кръг в Крушумлийска Баня Експресна победа изпрати Денислава Глушкова във втория кръг в Крушумлийска Баня
Чете се за: 01:17 мин.
Топалова стартира с успех на турнир във Франция Топалова стартира с успех на турнир във Франция
Чете се за: 00:35 мин.
Григор Димитров: Спортистите със Синдром на Даун са истински герои Григор Димитров: Спортистите със Синдром на Даун са истински герои
Чете се за: 01:15 мин.
17-годишна американка спечели титлата на турнира по тенис в Гуадалахара 17-годишна американка спечели титлата на турнира по тенис в Гуадалахара
Чете се за: 00:32 мин.
Френска тийнейджърка завоюва първа WTA титла Френска тийнейджърка завоюва първа WTA титла
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ