БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шестима българи ще участват на турнир по бадминтон в Кардиф

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Сестри Стоеви се открояват сред имената, въпреки че двете няма да участват в тандем на двойки жени.

Стефани Стоева
Снимка: БТА
Слушай новината

България ще участва с шестима състезатели на международния турнир по бадминтон за мъже и жени от „International Series“ в Кардиф (Уелс), който започва днес и ще продължи до 30 ноември.

Стефани Стоева е №1 в схемата при жените и ще започне срещу квалификантка. Любопитното е, че тя ще играе и на двойка жени, но не със своята сестра Габриела Стоева, а със Цветина Попиванова.

Гергана Павлова е номер 8 и ще стартира с двубой срещу датчанката Ан-Софи Хушер Руус.

Габриела Стоева е заявена на смесени двойки с Евгени Панев. Те са втори поставени в схемата и в първия кръг ще срещнат Малук Тайгър (Гренландия) и Атина Торнилд (Дания).

Панев ще играе на двойки мъже заедно с Цветомир Стоянов, който пък ще стартира от квалификациите на единично мъже.

В турнира ще участват 377 състезатели.

#Цветомир Стоянов #Евгени Панев #Цветина Попиванова #Гергана Павлова # Стефани Стоева # Габриела Стоева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
1
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
5
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
6
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Още от: Още

Ученици от НПМГ ще подкрепят организацията на световното за спортисти със синдром на Даун
Ученици от НПМГ ще подкрепят организацията на световното за спортисти със синдром на Даун
Спортни новини 25.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 25.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
Иван Пешев изпрати националките по карате за световното в Кайро Иван Пешев изпрати националките по карате за световното в Кайро
Чете се за: 01:37 мин.
Българските надежди в спортните танци дадоха категорична заявка за бъдещи успехи на световната сцена Българските надежди в спортните танци дадоха категорична заявка за бъдещи успехи на световната сцена
Чете се за: 02:05 мин.
Спортни новини 24.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 24.11.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Кофите в ж.к. "Люлин" отново преливат, в кв....
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ