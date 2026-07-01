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Шофьор на тир отива на съд за тежка катастрофа край Поликраище

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Шофьор на тир отива на съд за тежка катастрофа край Поликраище
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Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 51-годишен шофьор на товарна композиция с турско гражданство за тежка катастрофа, при което има загинал един човек.

Инцидентът стана на 30 април 2026 г. на главен път I-5 между Русе и Велико Търново, в района на с. Поликраище. Според обвинението водачът се движеш с превишена скорост и при десен завой изгубил контрол над камиона, навлязъл в насрещното движение и ударил челно лек автомобил „Фиат Темпра“.

В резултат на катастрофата 46-годишният водач на лекия автомобил е починал от тежките си травми. Обвиняемият е с отрицателни проби за алкохол и наркотици и е с мярка „задържане под стража“.

Разследването е приключило за два месеца, а делото предстои да бъде насрочено от съда.

#загинал в катастрофа #Поликраище #катастрофа

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