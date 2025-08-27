Шофьорът, обвинен за тежка катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста

От Софийската градска прокуратура поискаха постоянно задържане под стража на Валентин Асенов, който предизвика тежка катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев".

Взимайки предвид свидетелските показания, както и токсикологична експертиза, която показа наличието на канабис в кръвта, от прокуратурата сметнаха, че има реална опасност той отново да извърши престъпление.

Според тях Валентин Асенов е с висока степен на обществена опасност.

След инцидента от 14 юли той е напуснал местопроизшествието и не е съдействал.

Адвокатът на подсъдимия Мариан Марков обаче оспори това и каза, че веднага след катастрофата 19-годишният водач е оказал първа помощ на пострадалите. Според него изводите на прокуратурата, че ще извърши ново престъпление не са верни.

снимки: БГНЕС

От 14 юли до сега Валентин не бил извършил ново престъпление и затова и сега нямало да го направи. Клиентът му бил под влияние на стрес и освен това вече нямал книжка.

Адвокат Марков каза още, че удареното от клиента му АТВ се движело без светлини и с висока скорост. На записа обаче ясно се вижда, че то е с включени светлини.

Съдът отхвърли твърдението на адвоката на Валентин, че фаровете на АТВ-то не били включени, защото според свидетелски показания на собственика му те са автоматични.

Участъкът е бил сух, прав и осветен.

Според съда няма опасност Валентин да се укрие. Има обаче налична опасност да извърши ново престъпление.

Според Градския съд у Асенов липсва самосъзнание и е високорисков.

Остава в ареста.