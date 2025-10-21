БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Шон Дайш е новият мениджър на Нотингам Форест

Бившият наставник на Евертън, Бърнли и Уотфорд е обратно във Висшата лига.

Шон Дайш
Снимка: БТА
Слушай новината

Нотингам Форест назначи бившия мениджър на Евертън Шон Дайш за нов наставник, обяви клубът от Висшата лига.

"Бившият играч от школата на Форест се присъединява към клуба с договор до лятото на 2027 г. и ще поеме първия си мач в четвъртък вечер, когато „червените“ се изправят срещу Порто в Лига Европа“, се казва в изявление на Форест.

Форест остана без треньор в събота, когато отборът отстъпи с 0:3 от Челси и клубният собственик Евангелос Маринакис освободи Ангелос Постекоглу минути след последния съдийски сигнал. Бившият треньор на Тотнъм се задържа на поста само 39 дни и загуби шест от осемте си мача начело на тима.

#Нотингам Форест #Шон Дайш

12-годишен ученик е намушкан в столично училище
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.
По света
