Нотингам Форест уволни Постекоглу мигновено след загубата от Челси

Спорт
Съобщението за бъдещето на австралиеца беше потвърдено 19 минути след края на мача.

Ангелос Постекоглу
Снимка: БТА
Нотингам Форест уволни мениджъра Ангелос Постекоглу след само 40 дни и осем мача начело, след домакинската загуба на тима с 0:3 от Челси във Висшата лига по-рано днес, информира агенция ДПА.

Собственикът на Нотингам Евангелос Маринакис напусна мястото си по средата на двубоя на "Сити Граунд", а съобщението за бъдещето на австралиеца беше потвърдено 19 минути след края на мача.

Постекоглу беше назначен на 9 септември - четири месеца след триумфа в Лига Европа с Тотнъм, но след като няма победа и записа шест загуби в първите си осем срещи с Форест, Маринакис предприе действия и клубът вече търси трети мениджър този сезон.

