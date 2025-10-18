БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:45 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Челси засили Постекоглу към изходната врата след класика на "Сити Граунд"

Двубоят бе изгледан от публиката от собственика на Нотингам Форест Евангелос Маринакис, който след втория гол напусна седалката си.

Челси - Джош Ачемпонг
Снимка: БТА
Челси откри осмия кръг във Висшата лига с класическа победа (3:0) като гост на Нотингам Форест на "Сити Граунд". Световните клубни шампиони стартираха изключително бавно в срещата, но се разиграха през второто полувреме за нещастието на Ангелос Постекоглу, който вече няма победа в първите си 8 мача начело на "червените", и по всичко личи няма да прекара дълго време на поста мениджър на бившия европейски първенец.

Лондончани се изкачиха временно до четвъртата позиция с 14 точки и по-добра голова разлика от Борнемут, но по-лоша от градския съперник Тотнъм. Форест пък е 17-и с едва 5 пункта от осем мача.

Двубоят бе изгледан от публиката от собственика на Нотингам Форест Евангелос Маринакис, който след втория гол напусна седалката си, и мениджъра на Челси Енцо Мареска, който получи червен картон след победния гол на Уилиам Естевао в мача с Ливърпул. На тъчлинията бе помощник-треньорът и бивш вратар на "сините" Уили Кабайеро.

Головите положения почти липсваха през първата част, като особено впечатление направи липсата на каквато и да е креативност в нападението на гостите. В 19-ата минута неточности в тяхната отбрана подариха две възможности на капитана на съперника Морган Гибс-Уайт. Първо той се оказа очи в очи с Роберт Санчес, а след това получи подаване от Дъглас Луиш във вратарското поле. И двата опита обаче бяха неточни.

Три минути преди края на полувремето Жоао Педро пое топката от средата на терена и изведе сънародника си Андрей Сантош, който също не успя да нацели вратата.

Четири минути след подновяването на играта обаче Челси сякаш пренеса този импулс и след центриране на Педро Нето, Джош Ачемпонг се извиси над отбраната на домакините и реализира първия си гол със "синята" фланелка.

А в 52-ата минута Нето се превърна и в голмайстор. При изпълнение на свободен удар капитанът Рийс Джеймс чукна топката към португалеца, чийто изстрел остави безпомощен Матц Селс.

Десет минути по-късно Нотингам Форест стигна до златна възможност да намали изоставането си. Левият уинг бек Олександър Зинченко центрира в наказателното поле, където кълбото стигна до колегата му отдясно - Нико Уилямс, но националът на Уелс шутира крайно неточно.

В 65-ата минута пък Санчес трябваше на два пъти да се намеси след изпълнение на ъглов удар. Първо Никола Миленкович прати коварен удар с глава, а при добавката испанският страж на столичани спря и Ибрахим Сангаре. Натискът на домакините продължи и пет минути по-късно само късмета лиши резервата Игор Жезус, който нацели напречния и страничния стълб, при центриране във вратарското поле.

И след като тимът от Нотингам не успя да направи нужното да се върне в двубоя, в 84-ата минута капитанът на "сините" Джеймс сложи точка на спора. Десният бек бе на точното място да прати завършващ удар след недобре изчистена топка от защитата на съперника.

Лондончани завършиха срещата с 10 души заради втори жълт картон на Мало Густо в 87-ата минута.

В следващия девети кръг на Висшата лига Челси приема Съндърланд на 25 октомври, а Нотингам Форест гостува на Борнемут ден по-късно.

Преди това двата тима ще изиграят мачовете си в европейските клубни турнири, като столичани са домакини на Аякс (Нидерландия) в Шампионската лига на 22 октомври, докато Форест приема Порто (Португалия) на 23-и в Лига Европа.

