Шотландия и Фарьорските острови постигнаха домакински победи в световните квалификации

Съставът на Фарьорските острови поднесе изненадата на вечерта в квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година, надделявайки над тима на Чехия с 2:1.

Ханус Сьоренсен даде преднина на фарьорите в 67-ата минута, а Адам Карабец изравни за чехите в 78-ата минута. Мартин Агнарсон отбеляза победния гол за домакините в 81-ата минута.

Чехия остава втори в група L с 13 точки, само една повече от Фарьорските острови, които записаха трета поредна победа и заемат трето място.

Шотландия също постигна трети пореден успех в квалификациите след победа с 2:1 срещу Беларус.

Че Адамс и Скот Мактоминей реализираха голове за Шотландия, а за гостите от Беларус дебютния си гол вкара Хлеб Кучко в добавеното време.

Шотландците излязоха еднолично начело в група С с 10 точки, три повече от втория Дания. Беларус е на дъното без спечелена точка от четири мача.