ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Ще изграждаме национална мрежа от бързи зарядни станции

Чете се за: 02:02 мин.
Икономика
Електромобилите ще се зареждат за 15 минути, заяви вицепремиерът и транспортен министър в оставка Гроздан Караджов

Ще изграждаме национална мрежа от бързи зарядни станции
С нови бързи зарядни станции по ТЕН-Т мрежата ще зареждаме електрическите коли за 15 минути. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата. Те са на обща стойност от близо 1,4 млн. евро, осигурени от Програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027.

"С тези проекти даваме възможност електромобилите да излязат от града и да тръгнат по автомагистралите, първокласните и скоростните пътища", добави той.

Вицепремиерът съобщи, че зарядните центрове ще бъдат изградени на ключови точки от пътната мрежа – на автомагистрала "Тракия" при изходите за Чирпан и село Кабиле, на бул. "Асеновградско шосе" край Пловдив, на път Е-79 в района на Мездра, в местността "Чанлъка" в Аксаково и в близост до село Завой, област Ямбол.

За първи път в европейската програма за транспорт е заложено целево финансиране за зарядна инфраструктура. Общият бюджет на мярката е 15 млн. евро.

"Той е достатъчен, за да изградим национална мрежа от бързи зарядни станции по основните пътища в страната", посочи Гроздан Караджов.

Проектите включват и използване на възобновяема енергия, както и зони за отдих, където хората могат да си починат, докато колата се зарежда.

Преди седмица стартира втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура с бюджет 10 млн. евро.

"Срокът за кандидатстване е шест месеца – достатъчно време, за да могат фирмите спокойно да подготвят проектите и всички необходими документи, за да използваме в максимална степен европейската подкрепа", каза вицепремиерът Караджов.

# бързи зарядни станции #електромобили #гроздан Караджов #новини в Метрото

