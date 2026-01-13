Щутгарт спечели домакинството си на Айнтрахт Франкфурт с късен гол

Щутгарт победи Айнтрахт Франкфурт с 3:2 в мач от 17-ия кръг на Бундеслигата. Победният гол, дело на появилият се от резервната скамейка Николас Нартей, дойде в 87-ата минута.

Гостите откриха резултата в Щутгарт още в 5-ата минута. Расмус Кристенсен засече с глава центриране от ъглов удар на Рицу Доан.

В 27-ата минута домакините се върнаха в мача с гол на Ермедин Демирович. Вратарят Кауа Сантош се опита да улови центриране на Максимилиан Мителщад, но изпусна топката и босненецът се разписа при добавката.

Играчите на Себастиан Хьонес стигнаха до обрат в 35-ата минута. Дениз Ундав даде аванс на тима си с шут в далечния ъгъл от вътрешността на пеналтерията.

След почивката гостите отново се активизираха в преден план. В 58-ата минута Ансгар Кнауф можеше да запише името си сред голмайсторите, но стреля в напречната греда.

Десет минути преди края на срещата възпитаниците на Дино Топмьолер възобновиха равенството. Махмуд Дауд изведе Аюбе Амаймуни в наказателното поле и появилият се преди три минути на терена изравни.

Последната дума в двубоя имаха домакините, които стигнаха до победен гол в 87-ата минута. Резервата Николас Нартей засече от движение подаване във вратарското поле на Йоша Вагноман.

Щутгарт се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 32 точки. Айнтрахт Франкфурт остава на 7-ата позиция в подреждането с 26 пункта.