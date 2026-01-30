БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шумен нанесе звучен шамар на Спартак Плевен

"Жълто-зелените" също разочароваха плевенчани в НБЛ.

Шумен нанесе звучен шамар на Спартак Плевен
Снимка: НБЛ
Шумен надигна глава в Sesame . Баскетболистите на Росен Барчовски също вгорчиха живота на Спартак Плевен след 84:64 в мач от 19-ия кръг. В зала "Младост" отборът от Шумен държа съдбата си в свои ръце през цялата среща и спря пропадането си от четири поредни загуби, нанасяйки второ поредно разочарование за състава на Тодор Тодоров, който продължава с неубедителното си представяне, особено като гост. За последно "синьо-белите" спечелиха извън Плевен на 8 ноември през настоящия сезон във Варна.

"Жълто-зелените" вече имат на сметката си 2 загуби и 14 загуби, като се придвижиха до десетото място във временното класиране, а тимът от Плевен заемат петата позиция с 8 успеха и 9 поражения. На 7 февруари (събота) Шумен ще приеме Балкан. От своя страна Спартак ще гостува на Академик Бултекс 99 ден по-рано.

Присъствието на Майкъл Марш и Джейлън Бар доведе до ранно водачество за домакините. Аргументите на гостите липсваха, особено в нападение, което се оказа достатъчно за „жълто-зелените“ да се преборят за аванс от 9 точки в края на дебютната част.

Реализирането се оказа мираж в хода на втория период, а действията Виктор Гергов и Маюом Боум не промениха кой знае колко ситуацията за „синьо-белите“. Шуменският отбор не даде заден ход и се прибра в съблекалнята при 37:29.

Точните стрелби на Павлин Иванов и Николай Титков вдъхновиха спартаклии да се доберат до равенството при подновяването на играта. Уилям Елис и Костадин Лазаров отговориха на предизвикателство, за да могат домакините да си върнат увереността за аванс от 10 точки след 30 минути игра.

Отборът от Шумен опази лидерството си и на старта на последната част. Отново Иванов и Титков сториха всичко по силите си да върнат тима от Плевен в играта, но Лазаров, Марш и Елис направиха така, че „жълто-зелените“ да не допуснат ново колебания и да сложат точка на спора до края.

Уил Елис се отличи за Шумен с 26 точки, 6 борби и 6 асистенции. Майкъл Марш записа 16 точки и 15 овладени под двата ринга топки, Костадин Лазаров има 15, 6 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи подавания. Джейлън Бар записа 13 точки и 6 борби.

Павлин Иванов отговори с 18 точки и 6 борби за Спартак. Николай Титков отбеляза 14 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Спартак Плевен #БК Шумен

