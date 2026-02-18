Швеция спечели олимпийската титла в спринта на ски бягането при жените

Шведският отбор спечели олимпийската титла в спринта свободен стил в ски бягането на Игрите в Милано/Кортина. Йона Сундлинг и Мая Далквист бяха най-бързи по трасето, в Тезеро, като дадоха време 20:29.99 минути.

Йона Судлинг е олимпийска шампионка в индивидуалния спринт от Игрите в Пекин преди четири години, като в Тезеро остана със сребърен медал на 10 февруари след сънародничката си Лин Сван. Тя е и трикратна световна шампионка. Мая Далквист има два сребърни (в спринта и в отборния спринт) и един бронзов медал (в щафетата) от Олимпийските игра в Пекин.

На второ място със сребърен медал завърши тимът на Швейцария, съставен от Надя Келин и Надин Фендрих. Те завършиха на 1,40 секунди зад шампионките.

Бронзът остана за отбора на Германия. Лаура Гимлер и Колета Ридзек финишираха на 5,87 секунди зад шампионките, като изпревариха с много малко тима на Норвегия за последното на подиума.