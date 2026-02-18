Швеция срещу САЩ на четвъртфиналите на хокейния турнир в Милано/Кортина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
„Тре крунур“ се наложи с 5:1 над Латвия.

Швеция - Латвия
Снимка: БТА
Мъжкият национален отбор на Швеция се класира за четвъртфиналите на олимпийския турнир по хокей на лед, след като победи Латвия с изразителното 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). Следващият съперник на „Тре крунур“ е селекцията на САЩ.

Скандинавците решиха мача още в първата третина, когато реализираха два гола в рамките на 41 секунди. Първо Йоел Ериксон Ек стреля, шайбата се отклони в кънката на Адриан Кемпе и влезе във вратата. Малко след това удар на Мика Зибанежад от синята линия рикошира в Лукас Реймънд, а Габриел Ландеског беше най-съобразителен пред голлинията за 2:0.

Във втората част Филип Форшберг покачи на 3:0, но латвийците върнаха едно попадение чрез Едуардс Тралмакс след бърза контраатака.

Шведите обаче не оставиха съмнения в превъзходството си. В последната третина Зибанежад и Вилиам Нюландер оформиха крайното 5:1. На вратата на „Тре крунур“ Якоб Маркстрьом беше стабилен и спаси 20 удара.

Без особени изненади Швеция намери място сред осемте най-добри на турнира и продължава битката за медалите.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

