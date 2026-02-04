Шведският отбор по ски бягане влиза в строг режим

Шведският национален отбор по ски бягане предприе строги мерки за сигурност преди Олимпийските игри в Милано/Кортина, като изолира пристигащите състезатели в хотела до началото на надпреварите.

През следващите два дни скиорите няма да имат контакт помежду си, а единствено персоналът на хотела и членовете на шведския отбор ще имат право да влизат в сградата, обясни лекарят на тима Рикард Нобериус.

„Всички ще спят в отделни стаи през следващите 48 часа, защото повечето симптоми биха се проявили именно в този период. След това състезателите ще могат да започнат обичайните си тренировки и дейности“, добави Нобериус.

Лекарят подчерта, че състезателите са приели мерките позитивно, въпреки че някои двойки в отбора няма да могат да споделят стая в началото на подготовката.

Първото състезание в ски бягането на игрите е женският скиатлон, който ще се проведе на 7 февруари.