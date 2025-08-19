Швейцарците отново ще гласуват за или против електронната идентификация

Какво е на гласуване: Швейцарците ще решават дали да въведат система за електронна идентификация (еИД), управлявана изцяло от федералното правителство.

Причина за повторно гласуване: Първият законопроект от 2021 г. беше отхвърлен, защото предвиждаше участие на частни компании. Новият закон е изцяло публичен.

Как работи еИД: Гражданите изтеглят приложение или цифров портфейл, подават заявление онлайн или лично, идентичността се потвърждава чрез видеопроверка. Данните се съхраняват децентрализирано в смартфона.

Аргументи „за“: Спестява време и средства, улеснява административни процедури онлайн, повишава сигурността при електронни транзакции, помага на швейцарците в чужбина, стъпка към цифровата трансформация.

Аргументи „против“: Риск за неприкосновеност на личните данни, потенциал за кибератаки, възможна дигитална дискриминация, опасения от създаване на система за наблюдение.

Кой подкрепя: Всички управляващи партии (необичаен съюз от шест партии).

Кой е против: Комитет от Пиратската партия, младежкото крило на Швейцарската народна партия, ултраконсервативни и граждански движения.



