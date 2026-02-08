Сидни Кросби: Искам да се състезавам възможно най-дълго, все още съм конкурентоспособен

Нападателят на националния отбор на Канада и Питсбърг Пингвинс Сидни Кросби подчерта специалната стойност на участието си в Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 и заяви, че остава мотивиран и уверен във възможностите си.

38-годишният хокеист призна, че продължава да изпитва удоволствие от играта, въпреки че спортът става все по-бърз и физически изискващ.

"Все още обичам хокея и все още съм конкурентоспособен в игра, която става все по-бърза и по-бърза. Обичах да играя за Канада на Турнира на четирите нации и да бъда част от олимпийския отбор тази година. Да видя момчетата отблизо, да разбера какво ги прави толкова силни и да ги опозная на лично ниво е страхотно. Това е нещо, което вероятно съм пропуснал. Искам да се състезавам възможно най-дълго“, цитира TSN думите на Кросби.

Мъжкият турнир по хокей на лед на Зимните олимпийски игри ще се проведе от 12 до 22 февруари. Отборът на Канада е в група А заедно с съставите на Чехия, Швейцария и Франция.