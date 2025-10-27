Силен дъжд блокира трамваи в София, пускат заместващи автобуси

Сутринта в София започна с пороен дъжд и жълт предупредителен код. Заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“, до „Шипченски проход“, трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 спряха да се движат.

От Центъра за градска мобилност обявиха, че са пуснати заместващи автобуси за хората, които пътуват. Екипи от аварийните служби и пожарната работят на място, за да отводняват района.

Трафикът в града е по-натоварен още от 7:00 часа, тъй като учениците от първа смяна тръгват към училище.

Заместващите автобуси се движат по маршрут от автостанция „Изток“ към „Подуяне“, депо „Искър“ и квартал „Гео Милев“.