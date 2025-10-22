БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:02 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен старт за Стан Вавринка в Базел

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Пред собствена публика швейцарецът не разочарова.

Силен старт за Стан Вавринка в Базел
Снимка: БТА
Слушай новината

Стан Вавринка започна победоносно своето 18-то участие на турнира от сериите 500 в Базел. Швейцарецът отказа с 6:1, 7:6(3) над сърбина Миомир Кецманович и записа първата си победа на твърда настилка в турнири на ATP през сезона.

Вавринка, който в момента е 158-ми в световната ранглиста, взе сравнително лесно първия сет, в който спечели последните му пет гейма.

Кецманович обаче започна по-добре втората партия от мача и поведе с 3:0 гейма. Сърбинът обаче не успя да задържи темпото си и бе изравнен при 4:4 гейма. В тайрека Вавринка получи необходимата подкрепа и от публиката и след 7:3 точки затвори срещата.

Във втория кръг носителят на три титли от турнирите от Големия шлем ще играе с победителя от срещата между четвъртия поставен Каспер Рууд от Норвегия и "щастливия губещ" от квалификациите Кентен Алис от Франция.

#тенис турнир в Базел 2025 #Стан Вавринка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
4
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
5
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
6
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: ATP

Новак Джокович аут от Мастърса в Париж
Новак Джокович аут от Мастърса в Париж
Александър Зверев продължава към третия кръг във Виена Александър Зверев продължава към третия кръг във Виена
Чете се за: 01:45 мин.
Джокович пропуска Мастърс 1000 в Париж Джокович пропуска Мастърс 1000 в Париж
Чете се за: 01:50 мин.
Шампионът от миналата година отпадна на старта в Базел Шампионът от миналата година отпадна на старта в Базел
Чете се за: 01:07 мин.
Контузия в гърба отказа Циципас от участие във Виена Контузия в гърба отказа Циципас от участие във Виена
Чете се за: 01:02 мин.
Яник Синер: Пропускам Купа Дейвис, за да се подготвя за Откритото първенство на Австралия Яник Синер: Пропускам Купа Дейвис, за да се подготвя за Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тройното убийство в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Тройното убийство в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ