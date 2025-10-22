Силен старт за Стан Вавринка в Базел

Стан Вавринка започна победоносно своето 18-то участие на турнира от сериите 500 в Базел. Швейцарецът отказа с 6:1, 7:6(3) над сърбина Миомир Кецманович и записа първата си победа на твърда настилка в турнири на ATP през сезона.

Вавринка, който в момента е 158-ми в световната ранглиста, взе сравнително лесно първия сет, в който спечели последните му пет гейма.

Кецманович обаче започна по-добре втората партия от мача и поведе с 3:0 гейма. Сърбинът обаче не успя да задържи темпото си и бе изравнен при 4:4 гейма. В тайрека Вавринка получи необходимата подкрепа и от публиката и след 7:3 точки затвори срещата.

Във втория кръг носителят на три титли от турнирите от Големия шлем ще играе с победителя от срещата между четвъртия поставен Каспер Рууд от Норвегия и "щастливия губещ" от квалификациите Кентен Алис от Франция.