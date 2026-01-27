Силен Йордан Минчев с екипа на Кемниц в Еврокъп

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Българският национал обаче не спаси германците от грешния ход в турнира.

йордан минчев отново сред добрите кемниц записа победа еврокъп
Йордан Минчев се представи на ниво, но Кемниц сгреши за осми път в Еврокъп. Българинът и неговите съотборници отстъпиха при визитата си на Будучност с 81:97 в мач от 16-ия кръг в група B.

Минчев намери място в стартовата петица и бе сред най-добрите. Българският национал завърши като един от топреализаторите за германците. Крилото остави на сметката си 12 точки, 3 борби и 4 асистенции за 27 минути, в които остана на паркета. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 2/6 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си осем победи и осем загуби, което ги поставя на шестото място във временното класиране. На 4 февруари (сряда) Минчев и Кемниц ще приемат Тренто.

Стартът предложи висока резултатност и размяна на серии, а в края на дебютната част гостите изковаха точка актив. Домакините показаха съвсем различно лице във втория период и за отрицателно време взеха нещата в свои ръце, за да се изстрелят на голямата почивка при 60:44. След паузата германците така и не отговориха на предизвикателството, което допринесе за убедителния успех на черногорците.

#Йордан Минчев  #Еврокъп 2025/2026 #БК Кемниц #БК Будучност

