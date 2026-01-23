БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Симеон Николов блести при успех на Локомотив Новосибирск в Русия

Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Отличен мач за българския национал.

Симеон Николов
Снимка: Startphoto.bg
Българинът Симеон Николов и отборът на Локомотив Новосибирск постигнаха 17-а победа в Суперлигата на Русия.

В мач от 20-ия кръг възпитаниците на Пламен Константинов надиграха у дома Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:22).

С успеха Локомотив остава на второ място във временното класиране с 50 точки (17 победи и 3 загуби).

Симеон Николов отново се отличи с изключително представяне. Българинът реализира 6 точки (4 аса, 1 блок) с 25% ефективност в атака и получи най-високата оценка в мача – 8,0.

ЦСКА спечели столичния сблъсък със Славия в първия мач от женския волейболен елит за годината
ЦСКА спечели столичния сблъсък със Славия в първия мач от женския волейболен елит за годината
Гледайте волейболната среща Левски София - Марица Пд в неделя по БНТ 3 Гледайте волейболната среща Левски София - Марица Пд в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Още една победа за Алекс Грозданов и полския първенец Богданка ЛУК (Люблин) в Шампионската лига Още една победа за Алекс Грозданов и полския първенец Богданка ЛУК (Люблин) в Шампионската лига
Чете се за: 01:10 мин.
Марица Пд е отбор на месец декември Марица Пд е отбор на месец декември
Чете се за: 04:35 мин.
България ще играе с Франция, Италия и Чехия в група II на европейското първенство по волейбол за мъже под 22 г. България ще играе с Франция, Италия и Чехия в група II на европейското първенство по волейбол за мъже под 22 г.
Чете се за: 01:02 мин.
Цветан Соколов бе над всички, но това не помогна на Халкбанк да победи Рьозеларе в Шампионската лига Цветан Соколов бе над всички, но това не помогна на Халкбанк да победи Рьозеларе в Шампионската лига
Чете се за: 00:37 мин.

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
