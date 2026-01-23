Симеон Николов блести при успех на Локомотив Новосибирск в Русия

Българинът Симеон Николов и отборът на Локомотив Новосибирск постигнаха 17-а победа в Суперлигата на Русия.

В мач от 20-ия кръг възпитаниците на Пламен Константинов надиграха у дома Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:22).

С успеха Локомотив остава на второ място във временното класиране с 50 точки (17 победи и 3 загуби).

Симеон Николов отново се отличи с изключително представяне. Българинът реализира 6 точки (4 аса, 1 блок) с 25% ефективност в атака и получи най-високата оценка в мача – 8,0.