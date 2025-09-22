Симеон Николов: Да сме на четвъртфинал означава много, ще направим всичко, което зависи от нас

Мъжкият национален отбор на България се класира на четвъртфинал на световното първенство по волейбол във Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини срази Португалия с 3:0 гейм в Пасай Сити.

Разпределителят Симеон Николов имаше важна роля за успеха. Той заяви, че предстои мачът на истината, и, че който и да е съперникът ни, ще бъде трудно.

"Да сме на четвъртфинал означава много, заради трудът, който сме положили. Нашата федерация и нашият отбор започват нов етап. Класирането на четвъртфинал е нещо, което отразява работата ни като цяло. Щастлив съм, че съм тук. Горд съм със себе си и брат си, и мисля, че даваме най-доброто от себе си, за да продължим делото на баща си и фамилия "Николов"", заяви Николов.

Той коментира и предстоящия четвъртфинал, където тимът ни ще срещне победителя от мача Словения - САЩ.