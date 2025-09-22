БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Симеон Николов: Да сме на четвъртфинал означава много, ще направим всичко, което зависи от нас

Симеон Николов: Да сме на четвъртфинал означава много, ще направим всичко, което зависи от нас
Мъжкият национален отбор на България се класира на четвъртфинал на световното първенство по волейбол във Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини срази Португалия с 3:0 гейм в Пасай Сити.

Разпределителят Симеон Николов имаше важна роля за успеха. Той заяви, че предстои мачът на истината, и, че който и да е съперникът ни, ще бъде трудно.

"Да сме на четвъртфинал означава много, заради трудът, който сме положили. Нашата федерация и нашият отбор започват нов етап. Класирането на четвъртфинал е нещо, което отразява работата ни като цяло. Щастлив съм, че съм тук. Горд съм със себе си и брат си, и мисля, че даваме най-доброто от себе си, за да продължим делото на баща си и фамилия "Николов"", заяви Николов.

Той коментира и предстоящия четвъртфинал, където тимът ни ще срещне победителя от мача Словения - САЩ.

"Предстои ни мачът на истината, но и САЩ, и Словения са много добри отбори, отбори с опит. Трябва да излезем и да дадем максималното от себе си. Надявам се да завършим с победа, да напишем история. Ще направим всичко, което зависи от нас", обясни разпределителят.

