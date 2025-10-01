Симеон Николов: Левски е моят дом

Разпредетелят на световните вицешампиони във волейбола Симеон Николов бе един от юношите на Левски, които бяха чествани в "синия" клуб днес.

"Това е моят дом, тук съм израснал. Треньорите на Левски са в основата на това какъв играч съм днес. Радвам се, че те оценяват този труд и организираха този празник", бяха първите думи на състезателя, който остана само година в американския колеж Лонг Айлънд, като сега ще продължи кариерата си в Русия.

"Като видях колко българи се бяха събрали на едно място, осъзнах колко много хора са гледали и колко малки деца сме вдъхновили. Щастлив съм, че спортът и волейболът в България имат такъв ефект върху хората", призна волейболистът, който все още не е навършил 19 години.

Николов коментира и преминаването си в руския ВК Локомотив Новосибирск.

"Ще бъде нещо ново в руския Локомотив, нещо трудно, но съм развълнуван. За да отидеш на върха, трябва да минеш през препятствия, дори и да е неудобно. Ако трябва да съм честен, не ме притеснява нищо, освен може би студа. Отивам там и съм развълнуван да започна да играя", обясни младият състезател.

В Локомотив той ще играе под ръководството на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков.