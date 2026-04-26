Симеон Николов се завърна в игра, но Локомотив Новосибирск отстъпи пред Зенит в серията за бронза

Българският национал Симеон Николов отново се появи в игра за своя клубен тим Локомотив Новосибирск, но отборът му загуби с 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) от Зенит Санкт Петербург в третия мач от плейофната серия за третото място в руското първенство по волейбол за мъже.

С този успех съставът на Зенит поведе с 2:1 победи в серията, която се играе до три успеха.

Николов, който получи контузия в предишния двубой между двата отбора, бе на разположение на треньора Пламен Константинов и взе участие в срещата, макар и с ограничен принос. Българинът завърши с една точка.

Най-резултатен за домакините от Новосибирск бе Иля Казаченков с 10 точки, но това не се оказа достатъчно срещу по-стабилното представяне на гостите от Санкт Петербург.

Зенит демонстрира по-голяма ефективност в ключовите моменти на трите гейма и не остави сериозни шансове на съперника си, като затвори мача в три части.

Следващият двубой от серията ще се играе на 28 април в Новосибирск, където Локомотив ще се опита да изравни резултата и да запази шансове за спечелване на бронзовите медали.